Сенат США принял законопроект Родченкова

Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

Законопроект является примером применения американской юстиции и затрагивает всех спортсменов, которые связаны с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

Григорий Родченков — советский и российский химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук.

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