Российский боец раскритиковал действия полиции в драке Харитонова и Яндиева

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко раскритиковал действия полиции в драке бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, передает «Спорт-Экспресс».

По словам бойца, показалось, что полицейские повели себя трусливо в драке. Шлеменко отмечает, что они держали Харитонова, потому что тот был менее агрессивен.

«Полиция должна действовать серьезнее. Но там были обычные ребята из полиции, которым было трудно разнимать бойцов», — добавил он.

Напомним, что драка между Яндиевым и Харитоновым произошла 13-го ноября в Москве. В результате инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Сообщалось, что причиной драки стал долг в размере ₽2 млн.

Ранее Харитонов уточнил сумму долга Яндиева.