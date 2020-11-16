Андрей Рублев проиграл Рафаэлю Надалю на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в первом матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне.

Встреча, которая продлилась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу испанского спортсмена.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что для Рублева матч против Надаля стал дебютным на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от итогового турнира АТР.