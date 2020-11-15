Губерниев прокомментировал ход антикоррупционного расследования в IBU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ход антикоррупционного расследования в Международной федерации биатлона (IBU). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков снова солгал и предоставил организации неправдивую информацию о покровительстве руководством IBU российского допинга.

Также Губерниев заявил, что с течением времени доводы Родченкова становятся смехотворными, из-за чего можно ожидать хороших итогов разбирательства в Московской лаборатории. Однако, по мнению журналиста, это никак не повлияет на нападки в сторону России.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов прокомментировал итоги расследования IBU о российском допинге.