Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

В составе сборной Франции отличился Н'Голо Канте.

Таким образом, полузащитник сборной Франции забил первый гол за 365 дней, передает Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отметим, что единственный мяч за французскую команду Канте забивал в ворота сборной России.

Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур

Португалия — Франция — 0:1

Голы: 0:1 — Канте, 53.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.