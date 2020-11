Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

Таким образом, Роналду не смог забить сборной Франции в шестом матче подряд, передает Twitter Gracenote Live.

Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур

Португалия — Франция — 0:1

Голы: 0:1 — Канте, 53.

❌ - Cristiano Ronaldo has failed to score in all 6 matches versus France. They are the opponents he has played the most international matches against without scoring. #PORFRA #NationsLeague