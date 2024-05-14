В Петербурге массово задержали мигрантов после обысков по делу о взятках

СК РФ по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге правоохранители провели массовые обыски в рамках дела о взятках. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

При поддержке Росгвардии сотрудники МВД и ФСБ провели более десяти обысков в местах жительства мигрантов. В ходе мероприятий задержали не менее 60 человек, все они иностранцы.

«Выясняются обстоятельства их пребывания на территории России», – поделились в СК РФ.

Правоохранители провели обыски в рамках дела в отношении старшего уполномоченного полиции. По версии следствия, в период с февраля 2023 по апрель 2024 года получал взятки от бизнесмена, деятельность которого связана с реализацией железнодорожных билетов.

«Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый поддерживал отношения с рядом мигрантов, также были установлены адреса их проживания», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по статье об организации незаконной миграции.

До этого в Костромской области мигрантам запретили работать в такси.