Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо во время обысков

Во время обысков в доме начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова у его жены начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, двухэтажный коттедж в Истринском районе и рабочее место Кузнецова обыскали накануне. Во время проверки у него нашли и изъяли более 100 млн рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Генерала к моменту обыска уже задержали, а жена и дочь находились дома. На фоне стресса обеим стало плохо. Сам военный незадолго до задержания жаловался на головную боль, отметил канал.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Во время обысков по местам проживания и регистрации подозреваемого следователи нашли деньги в различной валюте на сумму более 100 млн рублей. Также сотрудники ведомства нашли у чиновника золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

Следователи ходатайствовали об аресте чиновника. Суд согласился с обвинителями и избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецова арестовали после допроса другого фигуранта уголовного дела.