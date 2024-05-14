«Булаву» морского базирования приняли на вооружение ВС России

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — заявил он.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США опасаются российской ракеты «Булава». Он подчеркнул, что ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей». Он подчеркнул, что ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей».

До этого сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

Ранее Вооруженные силы России запустили две баллистические ракеты в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.