Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что украинские войска потеряли до 135 бойцов, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

14 мая украинские военные отошли с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области.

13 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет. При этом власти Харьковской области принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот, проживающих в приграничных районах.

Днем ранее подразделения группы «Север» Вооруженных сил России взяли под свой контроль четыре населенных пункта на территории Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее на Украине раскрыли последствия поражений под Харьковом для мирных переговоров.