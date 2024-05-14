Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах

ТАСС: брат президента Грузии участвует в митинге против закона об иноагентах

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Брат президента Грузии Саломе Зурабишвили Отар принимает участие в митинге против принятия законопроекта об иноагентах в стране. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

«Брат президента Грузии участвует в митинге… Отар Зурабишвили не делал комментариев для СМИ», - говорится в сообщении агентства.

По информации корреспондента агентства, Отар Зурабишвили вместе с другими протестующими был на улице Чичинадзе перед полицейским кордоном, где расположен служебный вход в парламент Грузии.

До этого сообщалось, что депутаты в парламенте Грузии подрались при рассмотрении законопроекта об иноагентах в стране, спикер парламента Шалва Папуашвили объявлял технический перерыв.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами