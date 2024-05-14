Брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах

Брат президента Грузии Саломе Зурабишвили Отар принимает участие в митинге против принятия законопроекта об иноагентах в стране. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

«Брат президента Грузии участвует в митинге… Отар Зурабишвили не делал комментариев для СМИ», - говорится в сообщении агентства.

По информации корреспондента агентства, Отар Зурабишвили вместе с другими протестующими был на улице Чичинадзе перед полицейским кордоном, где расположен служебный вход в парламент Грузии.

До этого сообщалось, что депутаты в парламенте Грузии подрались при рассмотрении законопроекта об иноагентах в стране, спикер парламента Шалва Папуашвили объявлял технический перерыв.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.