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Zivert рассказала о состоянии здоровья и возвращении на сцену

Певица Zivert пообещала вернуться на сцену в сентябре

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Zivert в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о состоянии здоровья и планах вернуться на сцену в сентябре 2024 года.

В ответ на вопрос своих фанатов о том, не болит ли ее спина, Zivert ответила, что состояние стало лучше, но пока его нельзя назвать стабильным. При этом артистка подчеркнула, что хочет возобновить творческую деятельность уже в сентябре.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

По данным Mash, исполнительница впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу.

Ранее Куклачев впервые после болезни обратился к поклонникам.

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