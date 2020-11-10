Загитова выступит с показательным номером на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит с показательным номером на этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве, сообщается в афише к соревнованию.

Также в показательных выступлениях примет участие Дарья Валиева.

Московский этап Гран-при пройдет на арене «Мегаспорт» с 20 по 22 ноября.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее фигуристка опубликовала фото подарка от фанатов.