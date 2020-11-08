Дзюба записал обращение после скандала с интимным видео

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба записал в Instagram обращение после скандала с интимным видео.

«Я неидеален, как и любой человек. В моменты, когда практически все отворачиваются, я благодарю тем, кто поддержал меня. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много», — сказал Дзюба.

Также футболист отметил, что он старается максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником.

«Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда», — добавил Дзюба.

8 ноября футболист забил победный мяч в матче с «Краснодаром» (3:1).

Ранее Сергей Семак поддержал Дзюбу после матча с «Краснодаром».