Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия может стать новым капитаном сборной России. Об этом сообщает бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков в своем Telegram-канале.

Журналист объяснил свое предположение тем, что, когда 32-летний Дзюба покидал поле в связи с заменой, то он передавал капитанскую повязку именно Джикии.

Напомним, что в настоящее время спартаковцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая лидирующему ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что нового капитана сборной России по футболу выберет главный тренер Станислав Черчесов.