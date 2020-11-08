Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой в большой спорт

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал условия возвращения Алины Загитовой в большой спорт, передает Sport24.

Напомним, сейчас фигуристка является ведущей шоу «Ледниковый период».

«Для того, чтобы вернуться нужно восстановить хотя бы все то, что она умела. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении», — сказал Глейхенгауз.



Ранее Загитова упала после тройного флипа во время показательного номера.