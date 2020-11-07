Бывший тренер «Спартака» назвал причины неудач российских команд в еврокубках
Андрей Черников
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Бывший тренер московского «Спартака» Виктор Самохин назвал причины неудач российских команд в еврокубках, передает РИА «Новости».
«Причиной неудач назову ситуацию с коронавирусом. Также игроки не отдыхали летом. У команд плотный календарь. Возможно, эмоционально не хватает ребят из-за этого. Не буду говорить про низкий уровень РПЛ», — сказал Самохин.
Напомним, в текущем сезоне в групповом этапе еврокубков российские команды в 12 матчах не смогли одержать ни одной победы.
Ранее Самохин дал прогноз на игру «Спартака» против «Урала».