Усик выдвинул ультиматум Джошуа

Боскер-тяжеловес Александр Усик выдвинул ультиматум обладателю трех чемпионских поясов Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.

После победы над Дереком Чисорой украинец заявил, что хочет встретиться с 31-летним британцем.

«Я — обязательный претендент на пояс чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). У него есть два варианта: либо драться со мной, либо оставить титул вакантным и биться с Тайсоном Фьюри.

Либо он дерется со мной, либо отказывается. Я готов. Я жду», — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт вновь высказался о самом великом бойце в истории смешанных единоборств.