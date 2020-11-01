Загитова рассказала о том, что находится на диете
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что находится на диете.
Напомним, спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».
Актер Евгений Пронин преподнес ведущей кусок торта, который прятал в рукаве во время своего проката.
«Спасибо, я на диете. Отдам кому-нибудь другому», — ответила Загитова.
Ранее Загитова поздравила своих тренеров с профессиональным праздником.