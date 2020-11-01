Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что находится на диете.

Напомним, спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».



Актер Евгений Пронин преподнес ведущей кусок торта, который прятал в рукаве во время своего проката.

«Спасибо, я на диете. Отдам кому-нибудь другому», — ответила Загитова.



Ранее Загитова поздравила своих тренеров с профессиональным праздником.