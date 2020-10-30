ЭСК РФС признал гол «Спартака» в ворота «Краснодара» ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признал гол московского «Спартака» в ворота «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ошибочным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На 12-ой минуте аргентинский форвард Эсекьель Понсе в борьбе с защитником Никитой Черновым нарушил правила, после чего отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

Также отмечается, что рефери Владислав Безбродов ошибочно зафиксировал фол со стороны Александра Мартыновича на 65-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил телеведущему Дмитрию Губерниеву, критиковавшему его за неудачную игру на выходах.