Игрок «Зенита» Кузяев прокомментировал поражение в игре против «Боруссии»
Андрей Черников
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Игрок петербургского «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда, передает сайт команды.
Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.
«Мне кажется, мы слишком отдали им инициативу. Слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило», — сказал футболист.
Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.