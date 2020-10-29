Игрок «Зенита» Кузяев прокомментировал поражение в игре против «Боруссии»

Игрок петербургского «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда, передает сайт команды.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

«Мне кажется, мы слишком отдали им инициативу. Слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило», — сказал футболист.



Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.