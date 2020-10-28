Легендарный гандбольной тренер Трефилов заразился коронавирусом

Экс-тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заразился коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Отмечается, что специалист госпитализирован.

«Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро. Опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на декабрьском чемпионате Европы», — говорится в сообщении.



Ранее форвард СКА Антон Бурдасов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.