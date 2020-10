Джонс недоволен первым местом Хабиба в рейтинге бойцов UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, бывший первый номер рейтинга pound-for-pound Джон Джонс остался недоволен первым местом российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Свое недовольство Джонс выразил на странице в Twitter. Он ретвитнул запись с сообщением о том, что Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов организации.

По мнению бывшего чемпиона, Конор Макгрегор — единственный соперник в карьере россиянина, которого знала общественность.

«Это чушь № 1. Стал чемпионом благодаря победе единогласным решением судей над Элом Яквинтой, который в последнюю минуту был выбран заменой. Смех да и только», — написал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба узнал о его решении завершить карьеру после боя с Гэтжи.

This is number one bullshit https://t.co/Mtkvyc32NZ