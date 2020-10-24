UFC опубликовал рейтинг лучших бойцов из России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг лучших российских бойцов.

Первое место в списке занял чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Вторым стал Александр Волков. Обладатель титула в легчайшем весе Петр Ян расположился на третьей позиции.

Четвертую строчку занял Забит Магомедшарипов, а на пятым стал Ислам Махачев.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. В этот же вечер Волков проведет бой с Уолтом Харрисом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов обогнал певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram.