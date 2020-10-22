«Зенит» хотел приобрести Марио Фернандеса
Андрей Черников
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о том, что петербургский «Зенит» хотел купить футболиста «армейцев» Марио Фернандеса, передает Sport24.
«На эту тему Александр Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать», — сказал Гинер.
Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года.
Ранее Гинер сообщил, что он больше не хозяин в ЦСКА.