«Зенит» хотел приобрести Марио Фернандеса

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о том, что петербургский «Зенит» хотел купить футболиста «армейцев» Марио Фернандеса, передает Sport24.

«На эту тему Александр Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать», — сказал Гинер.



Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года.



Ранее Гинер сообщил, что он больше не хозяин в ЦСКА.