Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов

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«Мидтьюлланд» и «Аталанта» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Мидтьюлланд»: Хансен, Андрессон, Шольц, Святченко, Паулиньо, Ониека, Каюсте, Систо, Мабиль, Дрейер, Каба .

Стартовый состав «Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Муриэль, Сапата .

Встреча пройдет в Хернинге. Начало — в 22.00 мск.

Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.