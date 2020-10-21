Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Мидтьюлланд» и «Аталанта» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Мидтьюлланд»: Хансен, Андрессон, Шольц, Святченко, Паулиньо, Ониека, Каюсте, Систо, Мабиль, Дрейер, Каба .
Стартовый состав «Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Муриэль, Сапата .
Встреча пройдет в Хернинге. Начало — в 22.00 мск.
Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.