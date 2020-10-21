«Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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«Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Реала»: Асенсио, Йович, Родриго, Модрич, Вальверде, Каземиро, Марсело, Варан, Милитао, Менди, Куртуа.
Стартовый состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Корниенко, Соломон, Майкон, Бондарь.
Встреча пройдет в Мадриде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Ростов» пройдет без зрителей.