Тренер Хабиба отреагировал на критику Гэтжи
Антон Борисов
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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отреагировал на критику американского бойца Джастина Гэтжи.
«Я неуважителен к Гэтжи? Я даже не знаю его лично, мы встречались с ним один раз в жизни. Просто не знаю парня, что он за человек. Не понимаю, о чем он говорит, но меня никак это не задевает», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».
Поединок между бойцами за титул чемпиона в легком весе пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.
Ранее Гэтжи заявил, что Мендес всегда неуважительно вел себя по отношению к нему.