Бывший чемпион Bellator выразил восхищение Порье

Бывший чемпион Bellator в легкой весовой категории Майкл Чендлер на своей странице в Twitter выразил свое восхищение Дастином Порье. Напомним, что американский боец согласился на поединок с Конором Макгрегором.

«Всегда восхищался тем, как ведет себя Порье. Я никак не воспринял его решение. Я здесь и готов заслужить свое место в этом дивизионе. С нетерпением жду возможности пролить кровь вместе с тобой», — написал Чендлер.

«Респект», — ответил ему Порье.

Чендлер является резервистом на титульный поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи.

В смешанных единоборствах 34-летний боец выступает с 2009 года. На его счету 21 победа и пять поражений.

Ранее Порье отреагировал на новость о бое с Макгрегором.

