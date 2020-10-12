Наставник Хабиба опубликовал фото подготовки к бою против Гэтжи

Тренер действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес опубликовал в Instagram фото подготовки к бою против американца Джастина Гэтжи, владеющего временным поясом.

«Отличная работа была проведена вчера. Осталось 13 дней», — написал специалист.

Напомним, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет на «бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Мурат Гассиев ответил на обращение американца Кевина Джонсона.