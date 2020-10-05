Школы фигурного катания в Москве закрыли из-за коронавируса

Департамент спорта Москвы с 5 октября закрывает подведомственные ему спортивные объекты и учреждения из-за эпидемиологический ситуации в столице. Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Москвы.

Это значит, что работа катков «Самбо-70» (в структуру которого входит и «Хрустальный»), «Москвича», «Мегаспорта» и других будет ограничена. При этом сборная России продолжит тренироваться в обычном режиме.

«У нас занимаются сейчас шесть человек на льду, только сборники. Готовимся к Кубку России. Школа официально закрыта, но сборникам разрешено тренироваться. Директор сказал, что работа должна возобновиться 19 октября, но сами понимаете, что это не точно», – рассказала тренер школы «Москвич» Виктория Буцаева.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко начал лично тренировать Александру Трусову.