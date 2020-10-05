Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом»

Анастасия Мартыненко

Полузащитник Далер Кузяев не подписывал соглашение с московским «Локомотивом», сообщает Bobsoccer.

4 октября появилась информация, согласно которой бывший футболист петербургского «Зенита» заключил соглашение со столичным клубом. Однако, по информации источника, контракта с «железнодорожниками» не существует, а Кузяев ведет переговоры с клубом из Санкт-Петербурга.

Кузяев покинул «Зенит» этим летом в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» Кузяев заключил контракт с «Локомотивом».