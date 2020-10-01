Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьева группового этапа Лиги чемпионов прошла в швейцарском Сьоне.
Группа A: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия).
Группа B: «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).
Группа C: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция).
Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтьюлланн» (Дания).
Группа E: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция).
Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия).
Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Ференцварош» (Венгрия).
Группа H: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 20 октября по 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может допустить зрителей на игры Лиги чемпионов.