Определились все участники группового этапа ЛЧ

Определились все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Напомним, что 30 сентября к 29 командам примкнули российский «Краснодар», австрийский «Зальцбург» и «Мидтьюлланд» из Дании.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Стоит отметить, что в групповом этапе ЛЧ впервые выступят три клуба из России.

Что же касается жеребьевки группового этапа, то она назначена на 1 октября.

Ранее сообщалось, что УЕФА может признать арену «Зенита» летним стадионом в Лиге чемпионов.