Тренер «Сочи» поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперед. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает. Об игре и не хочется говорить», — заявил специалист.

«Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков. «Краснодар» расположился на пятой строчке, набрав 15 баллов.

Ранее сообщалось, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал состояние поля «Сочи».