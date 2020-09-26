«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
Анастасия Мартыненко
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«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл «Сочи», на 5-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. «Краснодар» сравнял на 59-й минуте благодаря точному удару Сергея Петрова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков. «Краснодар» расположился на пятой строчке, набрав 15 баллов.
Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Берг получил травму в матче с «Сочи».
Чемпионат России. 9-й тур
«Сочи» — «Краснодар» — 1:1
Голы: 1:0 — Нобоа (пенальти), 5; 1:1 — Петров, 59.