«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл «Сочи», на 5-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. «Краснодар» сравнял на 59-й минуте благодаря точному удару Сергея Петрова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков. «Краснодар» расположился на пятой строчке, набрав 15 баллов.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Берг получил травму в матче с «Сочи».

Чемпионат России. 9-й тур
«Сочи» — «Краснодар» — 1:1
Голы: 1:0 — Нобоа (пенальти), 5; 1:1 — Петров, 59.