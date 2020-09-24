Суарес объяснил решение перейти в «Атлетико»
Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал о причинах перехода в столичный клуб.
Футболист заявил, что хотел перейти в команду, способную соперничать с «Барселоной» и мадридским «Реалом».
«Атлетико» — конкурентоспособная команда, которая всегда боролась за титул до самого конца, и я с нетерпением жду момента, когда смогу сыграть за нее. Хочу помочь команде продолжить прогрессировать и добиться важных побед», — цитирует Суареса Marca.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза завоевал Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Суарес не сдержал слез на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».