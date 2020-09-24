«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

«Барселона» объявила о переходе форварда Луиса Суареса в «Атлетико».

Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев. Отмечается, что мадридцы заплатят за 33-летнего уругвайца €6 млн в виде различных бонусов.

24 сентября для игрока пройдет прощальное мероприятие, а затем будет удаленная пресс-конференция.

Напомним, что Суарес защищал цвета «Барселоны» с 2014 года: за это время он выиграл множество трофеев, включая кубок Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2014/15.

Ранее Черышев вернулся в общую группу «Валенсии» перед матчем с «Уэской».