Фанаты «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы

Фанаты московского «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы, передает корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

На матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» болельщики бело-голубых вывесили баннер с надписью «Спасибо за евросезон».

Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» нарисован загранпаспорт, а под словом «Реальность» изображен билет на поезд и метро.

Подопечные Кирилла Новикова уступили тбилисскому «Локомотиву» в квалификации турнира.



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны составы на матч «Динамо» — «Ахмат».