Фанаты «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фанаты московского «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы, передает корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.
На матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» болельщики бело-голубых вывесили баннер с надписью «Спасибо за евросезон».
Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» нарисован загранпаспорт, а под словом «Реальность» изображен билет на поезд и метро.
Подопечные Кирилла Новикова уступили тбилисскому «Локомотиву» в квалификации турнира.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны составы на матч «Динамо» — «Ахмат».
шикарный перф ��#ДинамоАхмат pic.twitter.com/PYsUclG0m8— мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) September 21, 2020