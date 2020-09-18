Агент Бэйла подтвердил его аренду в «Тоттенхэм»

Агент полузащитника мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил аренду своего клиента в лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает As.

По его словам, сделка уже закрыта, и в ближайшие время о переходе 31-летнего вингера будет объявлено официально.

Напомним, что мадридский клуб будет платить Бэйлу половину его заработной платы.

Ранее сообщалось, что нападающий лионского «Олимпика» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может стать игроком «Милана».