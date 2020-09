«Зенит» не намерен приобретать Эриксена

Петербургский «Зенит» не намерен приобретать полузащитника миланского «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 28-летний хавбек не входит в список трансферных целей действующих чемпионов России, поэтому его переход в стан сине-бело-голубых не произойдет в текущее окно.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эриксен также выступал за лондонский «Тоттенхэм».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его команда провела сентябрьскую паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

#Zenit is NOT interested in Christian #Eriksen. No talks with #Inter. The danish midfielder is NOT a target of the russian club. #transfers