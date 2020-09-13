«Зенит» не намерен приобретать Эриксена
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Петербургский «Зенит» не намерен приобретать полузащитника миланского «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 28-летний хавбек не входит в список трансферных целей действующих чемпионов России, поэтому его переход в стан сине-бело-голубых не произойдет в текущее окно.
Напомним, что в прошедшем сезоне Эриксен также выступал за лондонский «Тоттенхэм».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его команда провела сентябрьскую паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
#Zenit is NOT interested in Christian #Eriksen. No talks with #Inter. The danish midfielder is NOT a target of the russian club. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 12, 2020