Тикнизян заключил долгосрочный контракт с ЦСКА

Полузащитник Наир Тикнизян заключил долгосрочный контракт с московским ЦСКА. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба армейцев.

По официальной информации, 21-летний хавбек подписал пятилетнее трудовое соглашение.

Напомним, что Тикнизян является воспитанником академии красно-синих. В шести матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 21 минуту и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» нацелился на хавбека итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля.