Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах национальной сборной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

О своем решении отказаться от выступлений олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 объявила сама, подчеркнув, что намерена уделить свое время работе в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — заявила Загитова.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 12-13 сентября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру. Позднее она возобновила тренировки и была включена в состав российской сборной на сезон-2020/21.

Ранее было опубликовано видео с репетиции Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода».