Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила на официальном сайте об отмене матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом».

Отмечается, что о причинах лига сообщит дополнительно.

Встреча была запланирована на 3 сентября в столице Белоруссии, однако гостевая команда не вылетела на игру. В фан-клубе «Йокерита» пригрозили команде бойкотом, если она отправится в Минск. Болельщики клуба считают, что проведение матча неэтично из-за политической ситуации в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проверяет информацию о невылете финского клуба на матч.