Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его

В сети появилось фото факса, с помощью которого нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил клуб о желании уйти.

В тексте сообщения аргентинца сказано следующее:

«В соответствии с настоящим письмом, я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом №24, который позволяет мне пользоваться этим правом. Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», — говорится в письме.

«Барселона» в свою очередь настроена сохранить Месси и откажет игроку в расторжении контракта, сообщив ему, что для этого нет юридических оснований.

Ранее СМИ узнали, почему Месси решил покинуть «Барселону».