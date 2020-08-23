Роналду построит отель в Манчестере

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду построит четырехзвездочный отель в Манчестере. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, строительство объекта в деловом районе города будет стоить более €30 млн. Открытие гостиницы запланировано на 2023 год.

В здании будут располагаться спортзал, кафе и бар на крыше. Проектная вместимость гостиницы — 151 номер.

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