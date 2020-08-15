Футболист Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии из-за ситуации в стране

Футболист московского ЦСКА и сборной Белоруссии Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду из-за ситуации в стране.

«Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Александра Лукашенко», — написал Шкурин в Instagram.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.



Ранее Алексей Ягудин высказался о протестах в Белоруссии.