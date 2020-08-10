Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев высказался о вызове на полиграф

Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев высказался о вызове на полиграф.

«Я не знаю, в чем меня обвиняют. Я не получал писем с приглашением на детектор лжи», — сказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.



Ранее Казарцев рассказал о том, что извинился перед тем, как показать желтую карточку Александру Соболеву.