Повторный тест игрока «Зенита» на коронавирус дал положительный результат

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что повторный тест одного из футболистов команды на коронавирус подтвердил заболевание.

Ранее сообщалось, что тесты двух игроков показали сомнительный результат.

«У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Российскую премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что у одного из арбитров чемпионата России подозрение на коронавирус.