Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим перенесен, сообщает The Ring.

Бой изначально должен был состояться 12 сентября, однако пройдет 28 ноября 2020 года.

По информации источника, инициатива смены даты принадлежит команде Тайсона: представители посчитали, что такое изменение может принести дополнительный доход. С этим мнением согласились Джонс и его команда, что и стало причиной переноса.

Ранее сообщалось, что организаторы изменили правила боя Майка Тайсона и Роя Джонса.